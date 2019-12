Gaggenau – Spielautomat aufgebrochen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Montag auf noch unbekannte Art und Weise in eine Bar in der Konrad-Adenauer-Straße eingedrungen. In der Gaststätte galt das Augenmerk einem darin aufgestellten Spielautomaten. Dieser wurde zwischen 0:15 Uhr und 4:30 Uhr mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Über die Höhe des erbeuteten Diebesguts liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Hundert Euro liegen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4476919 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4476919