Gaggenau – Streit eskaliert

Gaggenau (ots) – Nachdem am frühen Mittwochabend in der Wißstraße der Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 29-Jährigen eskalierte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Nach ersten Erkenntnissen soll Letzterer zwischen 18 Uhr und 19 Uhr mit einer Anwohnerin in Streit geraten sein. Kurz darauf sollen sich die Aggressionen des 29-Jährigen gegen den hinzugestoßenen, um Hilfe bemühten 28-Jährigen gerichtet haben. So soll es auf der Straße zu einem gegenseitigen Schlagabtausch gekommen sein, bevor der 29-Jährige letztlich das Weite suchte. Schwerer verletzt wurde hierbei niemand. Die Polizei versucht nun, die genauen Hintergründe des Disputs zu ermitteln. /ya

