Gaggenau-Sulzbach – Straßenlaterne touchiert und abgehauen

Gaggenau (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Lkw mit litauischer Zulassung in der Straße Im Wiesle in Gaggenau-Sulzbach beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne fuhr. Diese wurde dabei umgebogen, so dass nach Schätzung der hinzugerufenen Polizeibeamten des Reviers Gaggenau daran ein Schaden von circa 3.000 Euro entstand. Der bislang unbekannte Fahrer des Lastwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Zeugen gelang es noch rechtzeitig, mit seinem Handy ein Foto vom 38-Tonner zu machen. Die Adresse der Halterfirma in Litauen konnten die Polizisten bereits ermitteln. Die Ermittlungen zum Lenker dauern an. Sobald er ermittelt ist, erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

