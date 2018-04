Gaggenau – Übersehen

Gaggenau (ots) – Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B462 am Sonntagnachmittag. Der 27-jährige Fahrer eines Kraftrads wollte gegen 16 Uhr von der Berliner Straße auf die Bundesstraße Richtung Rastatt wechseln, wobei er einen vorfahrtsberechtigten Opel übersah. Der Motorradfahrer konnte trotz Ausweichens einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei kam er zu Fall und musste mit Prellungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

