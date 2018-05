Gaggenau – Unfallflucht

Gaggenau (ots) – Am Samstagabend, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Murgtalstraße ein ordnungsgemäß geparkter bordeauxroter Pkw angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1000 EUR zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Teile des Verursacherfahrzeuges aufgefunden, die aber noch nicht einem bestimmten Fahrzeugtyp zugeordnet werden können. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, Tel. 07225 98870, in Verbindung zu setzen.

