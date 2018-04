Gaggenau – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Gaggenau (ots) – Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Montagmittag festgestellt, dass der Fahrer eines Opel gegen 13.30 Uhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen hatte. Bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße deuteten einige Anzeichen auf einen vorangegangen Drogenkonsum hin. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Die im Anschluss durchgeführte Blutentnahme soll nach deren Auswertung Genaueres zutage bringen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3925062