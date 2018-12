Gaggenau – verschmutzte Fahrbahn

Anzeige

Gaggenau (ots) – Aufgrund eines geplatzten Kraftstoffschlauches an einem Pkw wurde am Donnerstagmorgen die Fahrbahn B462 von Kuppenheim bis zu einer Tankstelle in der Murgtalstraße verschmutzt. Als die Straßenmeisterei den Asphalt säuberte, stieß sie dabei auf das verursachende Auto. Die hinzugezogene Polizei machte den Besitzer des Wagens, der Sprit verloren hatte, ausfindig. Dieser bekommt nun eine Kostenrechnung für die Straßenreinigung.

