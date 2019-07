Gaggenau – Von Hund gebissen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Am Sonntagmittag gegen 11:30 Uhr wurde ein 36-Jähriger im Murgpark von einem Hund gebissen. Der Mann war mit seinem Sohn im Bereich des Murgufers unterwegs, als zwei ca. 50 Zentimeter große, nicht angeleinte Hunde auf sie zu rannten. Der Mann stellte sich nach eigenen Angaben schützend vor seinen Sohn, als er von einem der Hunde gebissen wurde. Der Hund der Halterin hat eine schwarzes Fell. Die ca. 50-jährige Frau war dunkel gekleidet, hat graue Haare und ist ungefähr 1,75 Meter groß. Sie war in Begleitung einer ca. 25-jährigen Frau, welche eine rote dreiviertel Hose trug. Der Hund der Begleitung hat langes weißes Fell und war ebenfalls nicht angeleint. Nach dem Vorfall nahm die Besitzerin des schwarzen Vierbeiners ihren Hund an sich und entfernte sich mit ihrer Begleitung von der Örtlichkeit, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Mann begab sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07225/9887-0 um Hinweise.

