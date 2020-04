Gaggenau – Vorfahrt missachtet, Rollerfahrer verletzt

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nachdem eine 18-jährige Ford-Fahrerin, am Dienstag, gegen 22:00 Uhr, im Bereich der Berliner Straße, die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtet hatte kam es zur Kollision. In der Folge des Aufpralls stürzte der Roller-Fahrer und zog sich wie bislang bekannt Prellungen und eine Handverletzung zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro. Der Roller-Fahrer musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau legen nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft gegen die Verursacherin vor.

