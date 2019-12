Gaggenau – Vorrang missachtet

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nach ersten Ermittlungen dürfte unter anderem der hohe Alkoholisierungsgrad eines 65 Jahre alten Mannes am frühen Montagabend zu einem Verkehrsunfall in der Max-Roth-Straße geführt haben. Der Mercedes-Fahrer war kurz nach 19 Uhr auf der dortigen Verlängerung, bei der Auffahrt auf die B462 in Richtung Gernsbach unterwegs, als er nach links abbog und hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden Lenkers eines weiteren Benz missachtete. Durch die anschließende Kollision wurde zwar niemand verletzt, die beiden Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Eine genauere Überprüfung des Unfallverursachers brachte ans Licht, dass dieser unter dem Alkoholeinfluss von rund einem Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Sein Führerschein wurde einbehalten.

