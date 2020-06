Gaggenau – Widerstand geleistet

Anzeige

Gaggenau (ots) – Was genau eine 52 Jahre alte Frau am frühen Montagabend nach einer Kontrolle durch Beamte der Bereitschaftspolizei dazu verleitet hatte handgreiflich zu werden und diese aufs Übelste zu beleidigen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Fest steht bislang, dass die Verdächtige nach einem vorangegangenen mutmaßlichen Diebstahl kurz nach 18 Uhr unweit einer Schule in der Körnerstraße genauer unter die Lupe genommen wurde. Hierbei wurde sie unmittelbar aggressiv, beleidigte die Ordnungshüter und versuchte sich der Kontrolle und der Feststellung ihrer Personalien zu entziehen. Sie sieht nun unter anderem einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

