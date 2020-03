Gaggenau – Zeugen zu Rollerdiebstahl gesucht

Anzeige

Gaggenau (ots) – Im Bereich eines Bolzplatzes „Im Haßlich“ wurde am Mittwochmorgen von einem Spaziergänger ein teilweise demontierter und demolierter schwarzer Roller aufgefunden. Die Ermittlungen der verständigten Beamten des Polizeireviers Gaggenau ergaben, dass das Zweirad in der der Nacht zuvor, zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 8 Uhr, in der Freiburger Straße entwendet worden war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07225 9887-0.

