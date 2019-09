Gaggenau – Zeugenaufruf nach riskanter Flucht

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt am frühen Mittwochabend durch Gaggenau sind die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten. Die Ermittler wollten kurz vor 19 Uhr in der August-Schneider-Straße den noch unbekannten Fahrer eines Motorrades einer Verkehrskontrolle unterziehen, da dessen Auspuffanlage auffällig laut war. Der Mann beschleunigte daraufhin seine BMW und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überholte er mehrere Pkw, überfuhr eine rote Ampel und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und auf riskante Weise entlang des Bahnhofs und weiter auf der Murgtalstraße, bis sich in einem Wohngebiet in Bad Rotenfels seine Spur verlor. Der Fahrer soll ohne Handschuhe unterwegs gewesen und mit einer Stoffjacke, Jeans und braunen Lederschuhen bekleidet gewesen sein. Auffällig sei sein dunkelroter Integralhelm mit schwarzem Spinnennetz-Aufdruck gewesen. Sein Motorrad war alpinweiß und mit roten Elementen versehen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

