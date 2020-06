Gaggenau – Zigarettenautomaten aufgebrochen

Anzeige

Gaggenau (ots) – Nachdem am vergangenen Wochenende zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen wurden, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Gaggenau. Während bei einem Aufbruch in der `Friedrich-Ebert-Straße` ein Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag in Frage kommt, konnten Anwohner in der `Karl-Kohlbecker-Straße` am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche wahrnehmen. Durch die gewaltsame Öffnung der Automaten gelang den Unbekannten in beiden Fällen die Entnahme von Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird je Zigarettenautomat auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

