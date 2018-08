Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Gaggenau (ots) – Durch heftige Widerstandshandlungen eines 17-Jährigen am Bahnhof in der August-Schneider-Straße sind am Donnerstagmorgen zwei Polizisten verletzt worden, einer davon gar so schwer, dass er seinen Dienst nicht mehr fortführen konnte. … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4037603