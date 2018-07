Gaggenau – Zweijähriger Rennfahrer

Gaggenau (ots) – Passanten wunderten sich am Montagnachmittag über einen Zweijährigen, den sie ohne Begleitung in der Innenstadt auf einem Plastikmotorrad antrafen. Gegen 14 Uhr meldeten sie dies der Polizei. Die Ordnungshüter hatten bereits Kenntnis von dem ausgebüxten Rennfahrer, denn dessen Mutter wählte zuvor ebenfalls den Notruf, da sie ihren Sohn vermisste. Letzterer dachte sich nichts bei seinem Ausflug, denn er wollte lediglich seine Cousine in der Schule besuchen.

