Garagenbrand

Mahlberg (ots) – Aus bislang unbekanntem Grund brach gegen 18:00 Uhr in der Wassergartenstraße in einer in einem Wohnhaus integrierten Garage ein Feuer aus. Das Feuer zog an der Außenfassade des Wohnhauses hoch. Die über der Garage befindlichen Wohnräume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Garage brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, nach ersten Schätzungen, auf 50.000 Euro. Personen kamen nicht zu schaden.

