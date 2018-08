Gebäudebrand

Anzeige

Achern (ots) – Am 01.08.2018, gegen 21:30 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Ortenau bekannt, dass in Achern in der Großweierer Straße der Dachstuhl eines Hauses brennen würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Wohnhaus in Vollbrand stand. Die beiden 65- bzw. 67-jährigen Hausbesitzer waren bereits durch Zeugen auf das Feuer aufmerksam gemacht worden und hatten sich unverletzt retten können. Die eingesetzte Feuerwehr Achern konnte das Feuer löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude wurde verhindert. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache wurden vom Polizeirevier Achern aufgenommen. /FDR

