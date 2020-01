Gechingen – Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Anzeige

Gechingen (ots) – Einen Unfallschaden von rund 5.000 Euro hat von Mittwoch auf Donnerstag ein Unfallflüchtiger an einem geparkten Fahrzeug in der Althengstetter Straße in Gechingen hinterlassen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Kreisstraße 4363 von Althengstett kommend in Fahrtrichtung Gechingen. Aus bislang ungeklärten Gründen dürfte der gesuchte Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo er Höhe Hausnummer 14 frontal auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel auffuhr. Trotz des erheblichen Sachschadens machte sich der Fahrer unerlaubt aus dem Staub. Der Opel wurde so in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07051/161-0 mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.

