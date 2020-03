Geldautomat in Östringen aufgebrochen: Täter flüchtig

Anzeige

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Östringen (Landkreis Karlsruhe) einen Geldautomaten aufgebrochen. Nach dem Einbruch in die Räumlichkeiten der ehemaligen Volksbankfiliale entfernten sich die Täter mit der Beute unerkannt und unbemerkt vom Tatort, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte.

Die Polizei ruft nun mögliche Zeugen zur Mithilfe auf. Die Tatzeit „dürfte nach ersten Ermittlungen zwischen 23.30 und 2 Uhr gelegen haben“. Die Höhe des gestohlenen Betrags wurde zunächst nicht bekannt.

dpa/lsw