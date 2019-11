Gemeinsame Kontrollaktion: Zoll und Polizei überprüfen mehrere Gaststätten in Ettlingen

Anzeige

Ettlingen (ots) – Im Rahmen der Sicherheitskooperation zwischen Zoll und Polizei fand am Dienstagnachmittag in Ettlingen eine Großaktion statt. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Ettlingen, das Hauptzollamt Karlsruhe und das Polizeirevier Ettlingen haben insgesamt sieben Gaststätten im Stadtgebiet von Ettlingen kontrolliert. „Das Schöne an diesen Kontrollen ist, dass jede beteiligte Behörde ihr Fachwissen einbringt“ erklärt Alexander Seifert, Leiter des Polizeireviers Ettlingen. Das Ergebnis gibt den Beamtinnen und Beamten von Stadt, Zoll und Polizei Recht. Fünf Straftaten wegen unerlaubtem Aufenthalt, illegaler Einreise und Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und insgesamt 28 Ordnungswidrigkeiten unter anderem wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und das Sozialgesetzbuch sind die Bilanz der Kontrollen. Überrascht von diesem Ergebnis war Polizeioberkommissar Martin Hochstadt, der den Einsatz leitete: „Wir werden diese Aktion im nächsten Jahr sicher wiederholen.“

