Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt – In Arztpraxis bedroht – Zeugen gesucht

Rastatt (ots) – Ein bislang unbekannter Täter, der als circa 20 Jahre alt, 180 cm groß und auffallend blass beschrieben wurde, soll am Freitag gegen 8 Uhr eine Arztpraxis in der Gärtnerstraße in Rastatt aufgesucht haben. Die zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Mitarbeiterin soll sogleich von dem unbekannten Täter mit einer schwarzen Pistole bedroht und zur Herausgabe von Blanko-Rezepten und Bargeld aufgefordert worden sein. Nachdem der Täter Bargeld und mehrere Blanko-Rezepte erhalten habe sei er geflohen. Neben einer Sonnenbrille soll er eine schwarze Schildkappe mit dem roten Buchstaben „B“ und der weißen Zahl „47“ getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Täter unter Telefon: 0781 21-2820. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4345012