Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Lauf – Kripo ermittelt

Lauf (ots) – Ein Zeuge hat am heutigen Mittwochmorgen in einem Waldstück bei Lauf zwei leblose Personen aufgefunden. Es handelte sich um einen männlichen und einen weiblichen Leichnam, die in einem Zelt lagen und aufgrund ihres Zustandes augenscheinlich nicht mehr zu identifizieren waren. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg, darunter Ermittler der Kriminaltechnik, haben die Ermittlungen zur Todesursache der aktuell noch Unbekannten aufgenommen. Bei den beiden Leichnamen konnten Ausweisdokumente aufgefunden werden. Zu einer abschließenden Identifizierung müssen allerdings die rechtsmedizinischen Untersuchungen abgewartet werden. Ob die Leichen mit einem im Frühjahr über mehrere Wochen im Bereich abgestellten Peugeot im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

