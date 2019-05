Anzeige

Am Rhein bei Rust (Ortenaukreis) ist am Samstag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich um eine 33-Jährige handeln, die seit Ende April in dem Ort vermisst wird. Wie die Frau gestorben ist, soll eine Sonderkommission der Kriminalpolizei Offenburg nun herausfinden.

Die Ermittler suchten Zeugen, die zwischen Ende April, als die Frau verschwand, und Anfang Mai etwas Verdächtiges in der Gegend am Rhein bemerkt haben (Telefon: 0781/21-2820).

