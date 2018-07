Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Ettlingen – Schwerer Bandendiebstahl – Zwei Georgier in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte bereits am 16. Juli Haftbefehle gegen zwei 28 und 31 Jahre alte Georgier erwirken. Den Beschuldigten wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen in Zusammenarbeit mit weiteren Bandenmitgliedern hochwertige Fahrräder in Ettlingen gestohlen haben.

Nachdem im ersten Halbjahr in Ettlingen bereits mehr als 80 Fahrraddiebstähle angezeigt worden waren, wurde Anfang Juli beim Polizeirevier Ettlingen eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Ermittlungen und Observationsmaßnahmen ergaben erste Hinweise auf die beiden 28 und 31 Jahre alten Georgier. Am 15. Juli beobachtete und fotografierte ein Zeuge den 31-Jährigen beim Diebstahl von mehreren Fahrrädern und verständigte die Polizei. Die sofortige Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Ettlingen führte dann zur Festnahme des Beschuldigten in der Karlsruher Straße und im Nachgang auch zur vorläufigen Festnahme von weiteren sechs Tatverdächtigen, darunter der 28-jährige Beschuldigte, in einer Wohnung in Ettlingen. Direkt vor dem Anwesen wurde ein Depot mit Teilen von Dutzenden teils hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes festgestellt. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die aus Diebstählen stammen könnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird das mutmaßliche Diebesgut kriminaltechnisch untersucht, um Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen zu gewinnen. Zeugen von Fahrraddiebstählen, insbesondere des Diebstahls eines Rennrades am 12. Juli bei der Gaststätte „Vogel-Bräu“, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4017952