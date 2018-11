Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe / Villingen-Schwenningen – Zwei Beschuldigte nach Wohnungseinbruch festgenommen

Zwei Beschuldigte konnten am Freitagvormittag, nachdem sie kurz zuvor einen Wohnungseinbruchdiebstahl begangen haben sollen, in Villingen-Schwenningen festgenommen werden. Sie hatten bei ihrer Festnahme Einbruchswerkzeug und die Beute des Einbruchs bei sich. Vorausgegangen waren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal gegen die 25 und 19 Jahre alten Rumänen. Die beiden stehen in dringendem Verdacht, mehrere Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Karlsruhe und Calw sowie in Rheinland-Pfalz verübt zu haben. Sie sollen mit einem Pkw, an dem sie gestohlene Kennzeichen angebracht hatten, zu den Tatörtlichkeiten gefahren und dort eingebrochen sein. Während der 25-Jährige zu den Tatvorwürfen schweigt, räumte der 19-Jährige eine Tatbeteiligung ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden beide Beschuldigte am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

