Versuchter Totschlag in Östringen: Drei Tatverdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden drei Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 21 Jahren dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Den Beschuldigten wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Sie sollen am frühen Montagmorgen mit Messern bewaffnet auf einen 20-Jährigen eingestochen haben, der als Beifahrer in einem Fahrzeug saß und diesen dabei schwer verletzt haben. Hintergrund der Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand private Streitigkeiten zwischen einer weiteren beschuldigten Person und dem Fahrer des Autos in dem sich der Geschädigte befand, in deren Verlauf es auch zu Drohungen gekommen sei.

Klärendes Treffen ufert aus

Am frühen Montagmorgen sei ein Treffen vereinbart worden, um die Angelegenheit zu klären. Das 20-jährige spätere Opfer fuhr zusammen mit einem 22-Jährigen in dessen Auto in Richtung Östringen, um den 22-Jährigen zu unterstützen. Die Beschuldigten waren zusammen mit mehreren Bekannten in insgesamt drei Fahrzeugen unterwegs.

In Höhe Östringen wurde der Fahrzeug des 22-Jährigen durch ein Fahrzeug ausgebremst. Die Beschuldigten sollen zu dem Auto gegangen sein und dort auf den 20-Jährigen eingestochen haben. Auch den 22-jährigen Fahrer sollen sie mit dem Messer verletzt haben. Die Verletzten konnten schließlich flüchten und die Polizei verständigen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beschuldigten festgenommen werden.

