Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (PF) Pforzheim – Erneuter Brand in türkischem Vereinsheim

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am späten Samstagabend kam es auf dem Gelände eines türkischen Fußballvereins in Pforzheim zu einem Feuer, bei dem ein Holzunterstand vollständig abbrannte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Bereits in der Nacht auf den 13. Oktober war es zu einem Brand auf demselben Vereinsgelände gekommen. Kurz nach 22 Uhr meldeten Zeugen den Brand an der etwa zehn Quadratmeter großen Holzhütte, die an den Sportplatz des Fußballvereins angrenzt. Gegen 23 Uhr hatte die alarmierte Feuerwehr die Flammen gelöscht, der Unterstand war jedoch vollständig abgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache für das Feuer steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim Florian Herr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4448734 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4448734