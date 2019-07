Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (PF) Pforzheim – Soko „Brosche“ -36-Jähriger Tatverdächtiger schweigt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Der 57-jährige vermisste Schmuckhändler, dessen teilweise verbrannter Leichnam in einem Waldstück im Elsass aufgefunden wurde, ist ersten Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Soko „Brosche“ und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe- Außenstelle Pforzheim- zufolge, in Pforzheim Opfer des Gewaltdelikts geworden. Nach ersten Erkenntnissen hat der 36-jährige Tatverdächtige nach der Tat den Leichnam am späteren Auffindeort abgelegt. Die Obduktion, an der Pforzheimer Kriminaltechniker teilnehmen konnten, wurde am Mittwoch von Gerichtsmedizinern in Straßburg durchgeführt. Die französischen Behörden stehen nach wie vor in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft und der Sonderkommission. Die Identität des Opfers konnte erst am vergangenen Freitag durch eine DNA-Analyse eindeutig geklärt werden. Der Tatverdächtige und der 57-Jährige waren beide in der Schmuckbranche tätig und hatten geschäftliche Beziehungen unterhalten. Der 36-Jährige, der inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt und dem die Staatsanwaltschaft Mord vorwirft, schweigt bisher zu der Tat, so dass sein Motiv noch im Dunkeln liegt. Die Soko „Brosche“ führt intensive Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat durch und sucht weiterhin Zeugen, die am Freitag, dem 21. Juni Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Opfer und dessen in der Abnobastraße abgestellten schwarzen Golf gemacht haben. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4311986