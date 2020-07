Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Pforzheim (Enzkreis) Engelsbrand – Brand einer Couch

Anzeige

Enzkreis (ots) – Durch eine Anwohnerin wurde am Donnerstagabend ein Kellerbrand im Salmbacher Weg gemeldet. Gegen 22:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Asylunterkunft eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Untergeschoss. Beim Eintreffen der Feuerwehren Engelsbrand und Neuenbürg konnte in einem zur Garage umfunktionierten Kellerraum eine brennende Couch festgestellt werden. Das Feuer war bereits durch Wasser einer durch den Brand geschmolzenen Kunststoffwasserleitung fast gelöscht. Die Bewohner der Unterkunft hatten sich selbstständig und unverletzt aus dem Gebäude retten können. Der durch den Brand verursachte Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Schaden des Inventars beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Nach erfolgten Maßnahmen konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Um eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen zu können, hat die Kriminalpolizeidirektion Calw die Ermittlungen aufgenommen.

Simone Unger, Pressestelle Leitender Oberstaatsanwalt Heering, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim –

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4648884 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4648884