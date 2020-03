Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Anzeige

Keltern (ots) – (Enzkreis) Keltern – Ermittlungserfolg: Acht Personen nach versuchtem Buntmetalldiebstahl inhaftiert

In der Nacht zum Samstag konnten acht rumänische Staatsangehörige auf frischer Tat festgenommen werden, die im dringenden Verdacht stehen, für mehrere Buntmetalldiebstähle verantwortlich zu sein.

Wegen zurückliegender Diebstähle von Buntmetall wurde seitens des Polizeipräsidiums Pforzheim bei der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Aufgrund verdeckt durchgeführter Maßnahmen konnte in der Nacht zum Samstag beobachtet werden, wie sich mehrere männliche Personen im Gewerbegebiet Keltern-Dietlingen widerrechtlich auf das Grundstück eines metallverarbeitenden Betriebs begaben.

Während sich die Personengruppe noch auf dem Firmengelände aufhielt und bereits an einem abgestellten Transporter hantierte, wurde ein Alarm ausgelöst, weshalb die Tatverdächtigen von ihrem weiteren Vorhaben abließen und über ein Feld in nahegelegene Gartengrundstücke flüchteten.

Den Polizeibeamten, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, gelang es schließlich, die sich zum Teil in den Gartengrundstücken versteckenden Tatverdächtigen festzunehmen.

Die überwiegend in Rumänien wohnhaften Männer im Alter von 24 bis 41 Jahren stehen im dringenden Verdacht, sich auf den bandenmäßigen Diebstahl von Buntmetall spezialisiert zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wurden zwei der Tatverdächtigen noch am Samstag und die anderen sechs Männer im Laufe des Sonntags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegen alle Personen wurde Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim

