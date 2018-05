Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg – Hintergründe unklar, Polizei bittet um Hinweise – Nachtragsmeldung

Mercedes CLK



Offenburg (ots) – Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des 43jährigen Mannes aus Lahr erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung zu dem am Leichenfundort abgestellten Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Opfer am Freitagabend gegen 23 Uhr mit seinem Wagen von Lahr aus zum späteren Tatort. Die Geschehnisse im Bereich des Obststandes östlich des Kreisels in Richtung dürften sich noch vor Mitternacht ereignet haben. Wem ist der abgebildete Mercedes, CLK, am Freitagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht in Lahr oder zwischen Lahr und Ortenberg /Offenburg aufgefallen?

Aufgrund der bisherigen Medienberichterstattung gingen über das Wochenende bereits verschiedene Hinweise ein, die von den Mitarbeitern der Sonderkommission akribisch abgearbeitet werden. Zum allgemeinen Zeugenaufruf haben die Ermittler nun auch ganz konkrete Fragen:

– Wem sind im Umkreis von Ortenberg, also zum Beispiel im

Bereich Kreisschulzentrum, in der Schwarzwaldstraße in

Offenburg, dem Neubaugebiet „Seidenfaden“ in Offenburg

oder auch auf landwirtschaftlichen Wegen verdächtig

wartende, möglicherweise auch mit Personen besetzte

Fahrzeuge aufgefallen? – Hat jemand in diesen Bereichen Fahrzeuge bemerkt, die

wiederkehrend auf und ab gefahren sind oder in kürzester

Zeit die gleiche Stelle mehrfach passiert haben? – Fußgänger, Hundebesitzer, Radfahrer, Heimkehrer,

Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer, die am

Freitagabend ab 23.15 Uhr den Bereich rund um den

Obststand benutzt haben, werden gebeten, sich mit den

Ermittlern der Sonderkommission oder mit jeder

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zu den bestehenden Möglichkeiten der Kontaktaufnahme über 0781 21-2820 werden vertrauliche Mitteilungen auch unter dem eingerichteten Hinweistelefon mit der Rufnummer 0781 21-6666 entgegengenommen.

