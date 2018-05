Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg – Hintergründe unklar, Polizei sucht Zeugen – Nachtragsmeldung

Offenburg (ots) – Nachdem bereits in der Nacht aufgrund der Spurenlage klar war, dass der Tote einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein dürfte, wurden die polizeilichen Maßnahmen verstärkt. Die eingerichtete Sonderkommission `Kreisel´ umfasst derzeit 50 Mitarbeiter. Eine Obduktion des Leichnams wird derzeit bei der Rechtsmedizin durchgeführt. Die kriminaltechnischen Untersuchungen am Fundort des Leichnams sind vorerst abgeschlossen. Das Gelände im näheren Bereich des Kreisverkehrs „Südring/Ortenberger Straße/Offenburger Straße“ wurde sowohl in der Nacht als auch bei Tageslicht abgesucht. Zu den Nachtstunden wurde hierzu ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Wer am Freitagabend, besonders in der Zeit zwischen 23 Uhr und Mitternacht sowie in den Stunden danach, östlich des Kreisverkehrs in Richtung Käfersberg, rund um den dortigen Verkaufsstand, verdächtige Wahrnehmungen wie Personen, Fahrzeuge oder auch Geräusche wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei.

/wo/mk

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg – Hintergründe unklar

Offenburg – Kurz vor 1 Uhr am Samstagmorgen wurde bei Offenburg die Leiche eines Mannes gefunden. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Beamten der Polizei von einem Tötungsdelikt aus und haben die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Inzwischen haben die Ermittler Klarheit darüber, dass es sich bei dem Toten um einen 43-jährigen Mann handelt. Die Hintergründe zu dem Gewaltverbrechen sind derzeit noch nicht bekannt. Beim Polizeipräsidium Offenburg wurde noch in der Nacht eine Sonderkommission eingerichtet.

/ks

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3941679