Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg – Hintergründe unklar, Suchaktion – Nachtragsmeldung

Offenburg (ots) – Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz haben den Fundort der Leiche am Dienstagvormittag nochmals nach Beweismitteln abgesucht. Für die etwa drei Stunden andauernde Aktion wurden unter anderem Metallsuchgeräte eingesetzt. Bei der akribischen Absuche, die kurz nach 12 Uhr beendet war, konnten Gegenständen sichergestellt werden, die möglicherweise mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen. Die Ermittlungen der Mitarbeiter der Sonderkommission dauern an.

