Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim (Enzkreis) Keltern – 23-Jähriger nach dem Auffinden einer Indoor-Cannabis-Plantage inhaftiert

Anzeige

Keltern (ots) – Bereits in der Nacht zum Sonntag konnte in einem Ortsteil von Keltern eine größere Cannabis-Plantage aufgefunden werden. Der mutmaßliche Betreiber der Plantage, ein 23 Jahre alter Deutscher, wurde festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Neuenbürg auf Marihuanageruch aufmerksam gemacht. Bei der Überprüfung konnte der Geruch durch die Beamten ebenfalls wahrgenommen werden, die unverzüglich mit dem Vermieter der Wohnung Kontakt aufnahmen. In der Wohnung wurde sodann eine professionelle, fest verbaute Indoor-Cannabis-Plantage mit über 500 Marihuanapflanzen festgestellt. Zudem konnten ca. 1,5 Kilogramm abgeerntetes und getrocknetes Blütenmaterial sichergestellt werden.

Der 23-jährige Mieter der Wohnung steht im Verdacht, gewerbsmäßig einen illegalen Drogenhandel betrieben zu haben und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim noch am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der dringend Tatverdächtige, der keine Angaben zum Tatvorwurf macht, befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pforzheim dauern noch an.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4524887 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4524887