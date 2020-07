Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim (CW) Höfen an der Enz – Verstorbene Person im Wald entdeckt: Hinweise auf Sturz

Anzeige

Höfen an der Enz (ots) – Ein Passant hat am Dienstagnachmittag in einem Waldstück neben der Landesstraße 343 im Bereich Förteltal bei Höfen den Leichnam eines Mannes entdeckt.

Der Verstorbene, bei dem es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um einen 55-jährigen, in Höfen wohnhaften Mann handelt, lag am Fuße einer steilen Böschung. Es wird unter anderem die Möglichkeit geprüft, dass dem Tod des Mannes ein Sturz vorausging. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. Die näheren Todesumstände soll eine Obduktion klären. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Tatjana Grgic, Staatsanwaltschaft Tübingen

