Gengenbach – Auf frischer Tat ertappt

Gengenbach (ots) – Zwei Einbrecher, welche sich am frühen Donnerstag in den Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Nollenstraße `umgesehen´ haben, wurden gegen 3 Uhr von Anwohnern dabei ertappt. Die Langfinger hantierten im Bereich der Kellerabteile, als sie durch die Geräusche zwei Anwohner des Hauses aufweckten und so auf sich aufmerksam machten. Diese konnten die beiden Unbekannten allerdings nur flüchten sehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht klar. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

