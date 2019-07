Gengenbach/B33 -Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Anzeige

Gengenbach (ots) – Am heutigen Mittag, gegen 12:25 Uhr, befuhr eine 48-jährige Fiesta-Fahrerin die B33 in Fahrtrichtung Offenburg. In Höhe der Stadt Gengenbach kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Peugeot. Der Peugeot war zum Unfallzeitpunkt mit einer fünfköpfigen Familie besetzt. Durch die Kollision wurden alle sechs Personen verletzt und mussten in Kliniken eingeliefert werden. Zu den Verletzungen ist aktuell nichts weiter bekannt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B33 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 15:00 Uhr komplett gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Das Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

