Gengenbach – Brandalarm

Gengenbach (ots) – Der Alarm einer Brandmeldeanlage hat am frühen Montagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einem papierverarbeitenden Betrieb in der Grünstraße geführt. Nach dem Eintreffen der Gengenbacher Wehrleute konnten glücklicherweise keine Flammen, dafür aber ein mutmaßlich technischer Defekt der Sprinkleranlage als mögliche Ursache ausgemacht werden. Ein Löscheinsatz war nicht notwendig.

