Gengenbach – Ermittlungen wegen Körperverletzung, Hinweise erbeten

Anzeige

Gengenbach (ots) – In der Nacht auf Donnerstag ist es im Nachgang einer Brauchtumsveranstaltung zwischen zwei rivalisierende Gruppen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Beteiligten in einer Räumlichkeit in der Klosterstraße bereits den ganzen Abend über provoziert haben. Als sich die Streithähne gegen 1:40 Uhr nach draußen begeben haben, soll es zu gegenseitigen Beschimpfungen und Sticheleien gekommen sein. Hierbei soll ein 20-Jähriger von einem bislang Unbekannten einen Faustschlag erhalten haben. Erkennbare Verletzungen hat der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Heranwachsende jedoch nicht davongetragen. Bei dem mutmaßlichen Schläger soll es sich um einen schlanken, circa 35 bis 40 Jahre alten und etwa 175 bis 180 Zentimeter großen Mann, möglicherweise türkischer Herkunft, gehandelt haben. Seine wenigen Haare sollen dunkel gewesen sein. Er trug eine Brille sowie eine schwarze Jacke mit einem Vereinsemblem. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach ermitteln wegen Körperverletzung und bitten um Hinweise zur Identität des Verdächtigen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4432781