Gengenbach, Fußbach – Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Gengenbach (ots) – Das Überholmanöver eines noch unbekannten Hyundai-Fahrers hat heute Vormittag kurz nach 11 Uhr nach Angaben eines Zeugen zu einer oder gar mehreren gefährlichen Situationen auf der B 33 bei Fußbach geführt. Zunächst war der gesuchte Fahrer des Kleinwagens dem Auto des Zeugen dicht aufgefahren, um ihn dann über die gesamte Breite der Gegenfahrbahn in Richtung Offenburg zu überholen. Hierbei musste ein in Richtung Kinzigtal reisender Autofahrer abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der gefährdete Verkehrsteilnehmer wird nun dringend gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Gegenbach unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 in Verbindung zu setzen.

