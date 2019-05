Gengenbach, Haslach, B 33 – Riskante Fahrt / Zeugen gesucht

Anzeige

Gengenbach, Haslach (ots) – Nach gleich mehreren gefährlichen Verkehrsmanövern im Verlauf des Sonntagmittags auf der B 33 sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit einem gleichaltrigen Sozius zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in Richtung Haslach unterwegs gewesen sein, als ihm auf Höhe von Gengenbach der noch unbekannte Fahrer eines Volvo sehr dicht aufgefahren sein soll. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte den Zweiradlenker trotz durchgezogener Linie so knapp überholt haben, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Nachdem sich der Mann bei den zwei Heranwachsenden anschließend mit dem ausgestreckten Mittelfinger verabschiedet haben soll, dürfte es in Haslach zu einem zweiten Aufeinandertreffen gekommen sein. Hierbei soll der Fahrer des Kraftrades seinen Widersacher erneut überholt und hierbei dessen Seitenspiegel abgeschlagen haben. Die Ordnungshüter des örtlichen Reviers richten ihre Ermittlungen nun gegen beide Verkehrsteilnehmer. Hinweise zu den Vorfällen werden an die Telefonnummer: 07832 97592-0 erbeten.

