Gengenbach – In Schule eingebrochen

Gengenbach (ots) – Rund 3.000 Euro Sachschaden und Diebesgut in etwa dem gleichen Wert sind nach einem Einbruch in die Werkreal- und Realschule zu beklagen. Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über eingeschlagene Fenster in das Schulgebäude eingedrungen. Aus verschiedenen Büros und Zimmern wurden nach bisherigen Feststellungen ein Bildschirm, ein Tablet sowie ein Laptop gestohlen. Von Tätern und Beute fehlt seither jede Spur. Spezialisten der Kriminaltechnik kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

