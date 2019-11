Gengenbach, K 5333 – Rollerfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Anzeige

Gengenbach (ots) – Mit schweren Verletzungen musste ein Rollerfahrer am Dienstagnachmittag nach einem gefährlichen Überholmanöver in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte der 54 Jahre alte Zweirad-Lenker kurz vor 14:30 Uhr auf dem Weg in Richtung Fußbach einen vor ihm auf der Kreisstraße fahrenden Lastwagen überholen. Kaum war der 54-Jährige auf die Gegenfahrspur ausgeschert, prallte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 40-Jährigen zusammen. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Rollerfahrer mit einem Rettungswagen abtransportiert. Die K 5333 ist derzeit noch komplett gesperrt bis die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Roller und der Golf dürften nicht mehr zu reparieren sein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

