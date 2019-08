Gengenbach, Schwaibach – Schmuck und Geld entwendet

Anzeige

Gengenbach, Schwaibach (ots) – Unbekannte stiegen am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Straße `Bergach` ein. Die ungebetenen Besucher durchwühlten mehrere Zimmer und konnten mit Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4349244