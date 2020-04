Gengenbach, Schwaibach – Traktor umgestürzt, schwer verletzt

Anzeige

Gengenbach (ots) – Ein über 80 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagnachmittag bei Verladearbeiten von Brennholz schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei Waldarbeiten „Im Roßgraben“ hatte sich der vom Senior benutzte Traktor kurz nach 14 Uhr an einer abschüssigen Stelle selbständig gemacht und war rückwärts einen Weg runter gerollt, bevor der Frontlader vom Weg abkam und an einem Abhang umstürzte. Der ältere Mann befand sich während des Umkippens im Führerhaus und konnte sich anschließend selbständig aus der stabilen Fahrerkabine befreien. Ein Verschulden Dritter ist nach derzeitigem Kenntnisstand von den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach nicht erkennbar. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.

