Gengenbach – Schwer verletzt

Anzeige

Gengenbach (ots) – Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Gengenbach. Gegen 13:45 Uhr bog ein VW Fahrer aus der Straße `Reichenbachtal´ nach rechts in Richtung Ohlsbach ab. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die bevorrechtigte Àlte Landstraße´ ebenfalls in Richtung Ohlsbach. Als der 54 Jahre alte Fahrer des VW Passats eingebogen war und bemerkte, dass er die Strecke nicht weiter nach Ortenberg fahren kann, ordnete er sich nach links an die Mittellinie ein und stoppte sein Fahrzeug. Trotz einer Bremsung und eines versuchten Ausweichmanövers, links an dem Auto vorbei, kollidierte der junge Biker mit dem Fahrzeug und wurde zu Boden geschleudert. Schwer verletzt wurde er nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. /rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4375997