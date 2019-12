Gengenbach – Verletzt

Anzeige

Gengenbach (ots) – Bei Bauarbeiten in der Brambachstraße hat sich am Montagnachmittag ein 28 Jahre alter Mann im Gesicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen trug der 28-Jährige die Verletzungen gegen 15:45 Uhr beim Bearbeiten eines Wasserleitungsverbindungsstück mit einem Vorschlaghammer zusammen mit einem acht Jahre älteren Arbeitskollegen davon. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

