Gengenbach – Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gengenbach (ots) – Ein stabiler Rollladen hat am frühen Dienstagabend einen Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Kolpingstraße verhindert. Nach bisherigen Ermittlungen dürften noch unbekannte Einbrecher an der Aluminiumkonstruktion vor dem Fenster im Erdgeschoss des Reihenhauses gescheitert sein. Der hierbei verursachte Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4121636