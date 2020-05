Gengenbach – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Gengenbach (ots) – Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Der Lenker des Schwergewichts war gegen 17:15 Uhr auf der B33 unterwegs, als er die Bundesstraße an der Ausfahrt Gengenbach-Süd verließ und auf die Kreisstraße in Richtung Biberach fahren wollte. An der STOPP-Stelle missachtete der Brummi-Lenker offenbar die Vorfahrt eines Opel-Fahrers, welcher von Strohbach kommend in Richtung Gengenbach unterwegs war. Bei der Kollision zog sich der 37 Jahre alte Fahrer des Opel leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird von den Beamten des Polizeipostens Gengenbach auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

